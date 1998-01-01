Украинской православной церкви пригрозили аннулированием регистрации

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Нардеп Незалежной рассказал, что произойдет, если УПЦ не выполнит требование о переименовании в течение трех месяцев.

Фото: www.globallookpress.com

Храмам Украинской православной церкви Московского патриархата аннулируют регистрацию через три месяца, если они не переименуются в Русскую православную церковь. Об этом заявил Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной Сергей Высоцкий в интервью изданию «ГОРДОН».

Народный избранник предположил, что церкви попробуют оспорить это решение в суде, но это, по его словам, «все равно, что поплевать против ветра».

Так они настроят против себя еще больше людей. Будет раскручиваться тема, что русская церковь не хочет признавать себя таковой. Но ведь все прекрасно понимают, что это русская церковь, — считает Высоцкий.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что парламент Украины обязал Украинскую православную церковь сменить название. УПЦ необходимо указать принадлежность к Московскому патриархату.

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