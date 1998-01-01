Украинской православной церкви пригрозили аннулированием регистрации

Храмам Украинской православной церкви Московского патриархата аннулируют регистрацию через три месяца, если они не переименуются в Русскую православную церковь. Об этом заявил Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной Сергей Высоцкий в интервью изданию «ГОРДОН».

Народный избранник предположил, что церкви попробуют оспорить это решение в суде, но это, по его словам, «все равно, что поплевать против ветра».

— Так они настроят против себя еще больше людей. Будет раскручиваться тема, что русская церковь не хочет признавать себя таковой. Но ведь все прекрасно понимают, что это русская церковь, — считает Высоцкий.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что парламент Украины обязал Украинскую православную церковь сменить название. УПЦ необходимо указать принадлежность к Московскому патриархату.