Украинской православной церкви пригрозили аннулированием регистрации

Храмам Украинской православной церкви Московского патриархата аннулируют регистрацию через три месяца, если они не переименуются в Русскую православную церковь. Об этом заявил Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной Сергей Высоцкий в интервью изданию «ГОРДОН».
Народный избранник предположил, что церкви попробуют оспорить это решение в суде, но это, по его словам, «все равно, что поплевать против ветра».
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Ранее Пятый канал рассказывал о том, что парламент Украины обязал Украинскую православную церковь сменить название. УПЦ необходимо указать принадлежность к Московскому патриархату.