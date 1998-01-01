Британские СМИ поспешили сообщить о «третьей мировой войне», в состоянии которой пребывают Россия и Украина. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на материал британского издания The Daily Express.

Основанием для таких суждений британских журналистов стал российский корвет, который, по словам британцев, двигался в сторону Азовского моря. При этом в статье не говорится, что российский боевой корабль находится в своих территориальных водах.

В материале также упоминается инцидент в районе Керченского пролива, произошедший 25 ноября. Но, опять же, авторы статьи говорят только о задержании российскими пограничниками украинских военных моряков. При этом, ни слова не говоря о том, что корабли украинских военно-морских сил (ВМС) осуществили провокацию и нарушили государственную границу России.

Между тем, эксперт рассказал изданию «Экономика сегодня», что фрегат «Адмирал Григорович», который судя по всему имели в виду британские журналисты, из Черного моря в Азовское пройти не сможет — не позволит его водоизмещение, да это и не к чему — дальность работы вооружения российского корабля, при необходимости, позволит ему поражать цели не только в соседнем Азовском, но даже и в Средиземном море.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что украинские власти заявили о подготовке очередного похода своих боевых кораблей в район Керченского пролива.