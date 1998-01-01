МЧС усиливает группировку по спасению рабочих в шахте Соликамска

Спасательная операция в шахте «Тверь» города Саликамска продолжается уже более девяти часов. В МЧС Пятому каналу заявили, что принято решение усилить группировку сил и средств для ликвидации последствий возгорания. К месту ЧП выдвигаются еще три военизированных горноспасательных отряда (ВГСО)

Также открыта горячая линия: 8-342-5370-697.

В оперативном штабе собраны представители всех структур и ведомств.

— На сейчас девять автомобилей скорой медицинской помощи, включая медицину катастроф и реанимобиль. Готово реанимационное отделение Соликамска и Березняков. В режиме повышенной готовности все специалисты. Возглавит их Пономарев Алексей Михайлович — главный реаниматолог региона, — заявил руководитель регионального Центра Медицины Катастроф.

В свою очеред Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек. Следователи полагают, что находящиеся в шахте девять рабочих погибли.

— Утром 22 декабря 2018 года на строящемся стволе рудника горнорудной шахты в Соликамском районе при производстве работ произошло задымление. При этом в зоне задымления находятся 9 сотрудников подрядной организации. Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ, — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщал ранее Пятый канал, пожар в шахте «Тверь» начался в субботу, 22 декабря, после десяти часов утра. В ней находились строители подрядной организации — 17 человек. Восемь рабочих успешно вышли наружу. Еще девять остались на глубине более 360 метров. Руководитель подрядной компании рассказал о предварительных причинах произошедшего.