Шансы найти живыми рабочих в шахте Соликамска минимальны

, 15:49 Срочная новость 982

Об этом заявил начальник ФГУП «УС-30» (подрядчик Уралкалия) Андрей Максимов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков

Тема:
Пожар в шахте Соликамска 8

Начальник ФГУП «УС-30», которая выполняла подрядные работы по заказу «Уралкалия», Андрей Максимов заявил в интервью Пятому каналу, что шансы найти живыми, заблокированных из-за пожара рабочих в шахте Соликамска минимиальны.

— У них есть средства индивидуальной защиты, специальные шахтные самоспасатели, но уже это время (которое позволит им находиться без воздуха в шахте — прим.ред.), к сожалению, закончилось. Шансы на их спасение невысокие, — заявил он.

Как предварительно стало известно Пятому каналу, при обследовании специальным звеном ВГСО приборы показали температуру воздуха на глубине 350 метров +47 градусов. На месте спасательной информации дежурят несколько карет скорой помощи, а также бригада медицины катастроф.

Также к месту ЧП уже выехали и. о. министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова и руководитель краевого Центра медицины катастроф Олег Федоткин. Уже прибыл глава Пермского края Максим Решетников.

Ранее детали произошедшего в интервью Пятому каналу рассказал начальник управления по связям с общественностью «Уралкалия» Андрей Сидоров.

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