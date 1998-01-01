Украина хочет отправить британский корабль в Керченский пролив

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Киеву интересно, как Москва отреагирует на этот шаг.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 174

На Украине предложили отправить британский корабль в Керченский пролив. С такой инициативой выступил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире телеканала «Прямой». Он считает, что Украине нужно отправить в пролив корабль ВМС Великобритании HMS Echo, который недавно зашел в порт Одессы. Это позволит проверить реакцию России.

Любопытно, если этот корабль пойдет в караване, как дальше они будут реагировать, — сказал Грымчак.

Замминистра отметил, что у корабля нет оружия, поэтому в отношении судна будут действовать другие правила.

В России же заявили, что планам Грымчака не суждено сбыться. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев напомнил, что Азовское море является внутренним и для входа туда иностранного судна необходимо соглашение не только Украины, но и России, пишет ФАН.

Раннее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские корабли готовятся к новому проходу через Керченский пролив.

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Инцидент в Керченском проливе 174
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