Тулякам к Новому году положили новый асфальт прямо в снег — видео

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Жители Тулы оценили подарок по достоинству и предположили, что городские власти таким оригинальным способом пытаются успеть освоить бюджетные средства до конца года.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3445

Оригинальный предпраздничный подарок решили приподнести жителям города тульские коммунальщики. В конце декабря они приступили к ремонту дорог. В новогодней столице России решили заменить асфальт. То, что на улице сугробы, дорожников ничуть не смутило. Туляки такой подарок оценили по достоинству.

Укладывают асфальт в лучших традициях предновогодних чудес — затемно. В ночь на католическое рождество. Хорошо, что не под елками — иронизирут горожане. Есть и более прозаичное объяснение происходящего — в соцсетях предположили, что коммунальные службы таким образом торопятся освоить бюджет до конца года.

Ранее Пятый канал сообщал, что ремонт дорог в России теперь разрешено вести в любую погоду, главное соблюдать технические регламенты и ГОСТы.

Тема:
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