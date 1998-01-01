Оригинальный предпраздничный подарок решили приподнести жителям города тульские коммунальщики. В конце декабря они приступили к ремонту дорог. В новогодней столице России решили заменить асфальт. То, что на улице сугробы, дорожников ничуть не смутило. Туляки такой подарок оценили по достоинству.

Укладывают асфальт в лучших традициях предновогодних чудес — затемно. В ночь на католическое рождество. Хорошо, что не под елками — иронизирут горожане. Есть и более прозаичное объяснение происходящего — в соцсетях предположили, что коммунальные службы таким образом торопятся освоить бюджет до конца года.

Ранее Пятый канал сообщал, что ремонт дорог в России теперь разрешено вести в любую погоду, главное соблюдать технические регламенты и ГОСТы.