Украинский генерал признал, что Запад устал «возиться» с Незалежной — видео

, 12:32 Видео 12

Страна постоянно создает проблемы главам западных государств.

Фото, видео: YouTube @112 Украина

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 179

Западные страны постепенно «отворачиваются» от Украины, потому что Незалежная постоянно создает им проблемы. Об этом заявил бывший украинский министр обороны Александр Кузьмук, передает «Экономика сегодня».

— Мы становимся раздражителем для Европы и Америки. Мы создаем им трудности. Мы это ощущаем, — сказал Кузьмук во время эфира на телеканале «112», который был посвящен инциденту в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября.

Однако самое страшное, по его мнению, Украину ждет впереди. В связи с тем, что Запад «устал» оказывать Незалежной поддержку и напрямую говорит, чтобы страна «разбиралась сама», есть подозрение, что вскоре Петр Порошенко останется без всякой политической поддержки.

Ранее Пятый канал сообщал, что, по мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, США уже несколько лет вынуждены «нянчиться» с Украиной.

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