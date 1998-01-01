В Минусинске из-за прорыва трубы и морозов дороги превратились в каток

Часть города Минусинска в Красноярском крае сегодня превратилась в огромный каток. Вот только никто этому не обрадовался. Прорвало трубу с холодной водой, а в регионе сейчас — трескучие морозы под минус 30. Дороги мгновенно обледенели. Кроме того, без водоснабжения остались десятки зданий, в том числе — детские сады и школы. У многих в домах — водонагреватели, так что люди остались еще и без тепла.

Ранее Пятый канал сообщал, что под Новосибирском более тысячи человек остались без тепла в 30-градусный мороз.