В Минусинске из-за прорыва трубы и морозов дороги превратились в каток

, 21:39 Видео 14

Без водоснабжения остались жители десятков зданий, в том числе детские сады и школы. Часть населения лишилась тепла, так как в домах установлены водонагреватели.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Погода 3449

Часть города Минусинска в Красноярском крае сегодня превратилась в огромный каток. Вот только никто этому не обрадовался. Прорвало трубу с холодной водой, а в регионе сейчас — трескучие морозы под минус 30. Дороги мгновенно обледенели. Кроме того, без водоснабжения остались десятки зданий, в том числе — детские сады и школы. У многих в домах — водонагреватели, так что люди остались еще и без тепла.

Ранее Пятый канал сообщал, что под Новосибирском более тысячи человек остались без тепла в 30-градусный мороз.

Тема:
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