Синоптики предрекли самый теплый год в истории метеонаблюдений

Грядущий 2019 год может стать для планеты самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что следующий год может изменить рейтинг самых теплых годов из-за «феномена Эль-Ниньо», то есть колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. По словам Вильфанда, ученые уже зафиксировали увеличение температуры в водоеме. И если «Эль-Ниньо» будет развиваться, то потепления не избежать.

— Уже сейчас температура превысила полградуса, для инерционной водной среды это очень много, — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

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