«Как тетка сразу» — поклонников Бузовой ужаснул ее новый имидж

, 12:19 Фото 224

Певица решилась на эксперимент с внешностью. Подписчики преображение Бузовой не оценили.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 334

Ольга Бузова продолжает удивлять своими новыми образами. Не успел народ отойти от фото певицы в «платье Пугачевой», как она вновь изменила стиль. На новом фото Ольга позирует с прической, которая была модной в конце прошлого века. Поклонники в пух и прах раскритиковали преображение ведущей «Дома-2». Люди сошлись во мнении, что новый образ старит звезду и понадеялись, что на ее голове парик.

— Ужас. Как тетка сразу + 20 лет.

— Что-то ужасненько.

— Вообще не идет… блондинка лучше всего, намного нежнее и женственная, а это вообще +45, — написали в комментариях.

 
 
 
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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Впрочем, нашлись и те, кого впечатлила фотография Бузовой. Некоторые пользователи отметили, что на снимке певица похожа на главную героиню фильма «50 оттенков серого» Анастейшу Стил (прим.ред. актриса Дакота Джоксон).

 
 
 
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Публикация от ❤КРАСОТА❤ (@_world__of_beauty__)

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Бузова запуталась в слишком длинном платье и рухнула в гримерке.

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