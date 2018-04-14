Ольга Бузова продолжает удивлять своими новыми образами. Не успел народ отойти от фото певицы в «платье Пугачевой», как она вновь изменила стиль. На новом фото Ольга позирует с прической, которая была модной в конце прошлого века. Поклонники в пух и прах раскритиковали преображение ведущей «Дома-2». Люди сошлись во мнении, что новый образ старит звезду и понадеялись, что на ее голове парик.

— Ужас. Как тетка сразу + 20 лет.

— Что-то ужасненько.

— Вообще не идет… блондинка лучше всего, намного нежнее и женственная, а это вообще +45, — написали в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 28 Дек 2018 в 6:16 PST

Впрочем, нашлись и те, кого впечатлила фотография Бузовой. Некоторые пользователи отметили, что на снимке певица похожа на главную героиню фильма «50 оттенков серого» Анастейшу Стил (прим.ред. актриса Дакота Джоксон).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ❤КРАСОТА❤ (@_world__of_beauty__) 14 Апр 2018 в 12:02 PDT

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Бузова запуталась в слишком длинном платье и рухнула в гримерке.