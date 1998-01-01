Певица Ольга Бузова выложила в Instagram новое видео, на котором запечатлен неудачный момент дефиле в ее исполнении. На кадрах артистка пытается похвастаться красивой походкой, однако не учитывает, что на ней — платье со шлейфом. В результате певица запинается и, успев опереться о стену, сползает на пол. При этом конфуз Бузова воспринимает с привычной ей иронией, и начинает смеяться сама над собой.

— Ой, запуталась! Вот так снимаются красивые видео, — обращается она к оператору.

Поклонникам артистки ролик пришелся по душе.

— Какая ты умничка, умеешь над собой посмеяться! — прокомментировал один из них.

— Вы искренняя. Есть с кем сравнить. У типа «крутых» зависть, — добавил другой фанат.

Однако без едких комментариев также не обошлось. У части подписчиков наряд Бузовой вызвал насмешку. А некоторые и вовсе предположили, что певица пьяна.

— Ольга, что за павлин? — поинтересовался пользователь.

— Она пьяненькая немного или много? — также спросила поклонница, на что получила ответ самой артистки.

— Если вы подписаны на меня, то знаете, как я серьезно отношусь к выступлениям. А посмеяться над собой я люблю и умею, для этого необязательно выпивать, — вступила в диалог Ольга Бузова.

Ранее Пятый канал сообщал, что поклонники певицы Аллы Пугачевой заподозрили, что Бузова «ворует» образы, в которых примадонна выступала в молодости.