Певица Ольга Бузова выложила в Instagram новое видео, на котором запечатлен неудачный момент дефиле в ее исполнении. На кадрах артистка пытается похвастаться красивой походкой, однако не учитывает, что на ней — платье со шлейфом. В результате певица запинается и, успев опереться о стену, сползает на пол. При этом конфуз Бузова воспринимает с привычной ей иронией, и начинает смеяться сама над собой.
— Ой, запуталась! Вот так снимаются красивые видео, — обращается она к оператору.
Поклонникам артистки ролик пришелся по душе.
— Какая ты умничка, умеешь над собой посмеяться! — прокомментировал один из них.
— Вы искренняя. Есть с кем сравнить. У типа «крутых» зависть, — добавил другой фанат.
Однако без едких комментариев также не обошлось. У части подписчиков наряд Бузовой вызвал насмешку. А некоторые и вовсе предположили, что певица пьяна.
— Ольга, что за павлин? — поинтересовался пользователь.
— Она пьяненькая немного или много? — также спросила поклонница, на что получила ответ самой артистки.
— Если вы подписаны на меня, то знаете, как я серьезно отношусь к выступлениям. А посмеяться над собой я люблю и умею, для этого необязательно выпивать, — вступила в диалог Ольга Бузова.
Ранее Пятый канал сообщал, что поклонники певицы Аллы Пугачевой заподозрили, что Бузова «ворует» образы, в которых примадонна выступала в молодости.