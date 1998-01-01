Бузова запуталась в слишком длинном платье и рухнула в гримерке — видео

, 7:17 Видео 413

Певица надела неудобное, но зато красивое платье, и попыталась красиво в нем продефилировать.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 333

Певица Ольга Бузова выложила в Instagram новое видео, на котором запечатлен неудачный момент дефиле в ее исполнении. На кадрах артистка пытается похвастаться красивой походкой, однако не учитывает, что на ней — платье со шлейфом. В результате певица запинается и, успев опереться о стену, сползает на пол. При этом конфуз Бузова воспринимает с привычной ей иронией, и начинает смеяться сама над собой. 

— Ой, запуталась! Вот так снимаются красивые видео, — обращается она к оператору.

Поклонникам артистки ролик пришелся по душе.

— Какая ты умничка, умеешь над собой посмеяться! — прокомментировал один из них.

— Вы искренняя. Есть с кем сравнить. У типа «крутых» зависть, — добавил другой фанат.

Однако без едких комментариев также не обошлось. У части подписчиков наряд Бузовой вызвал насмешку. А некоторые и вовсе предположили, что певица пьяна.

— Ольга, что за павлин? — поинтересовался пользователь.

— Она пьяненькая немного или много? — также спросила поклонница, на что получила ответ самой артистки.

— Если вы подписаны на меня, то знаете, как я серьезно отношусь к выступлениям. А посмеяться над собой я люблю и умею, для этого необязательно выпивать, — вступила в диалог Ольга Бузова.

Ранее Пятый канал сообщал, что поклонники певицы Аллы Пугачевой заподозрили, что Бузова «ворует» образы, в которых примадонна выступала в молодости. 

Тема:
Ольга Бузова 333
27 дек
«Платье как у Пугачевой!» Ольга Бузова замахнулась на «святое» — фото
26 дек
«Петросяна можно послать» — Лоза о потенциальных участниках «Евровидения»
26 дек
Букмекеры вычислили шансы Бузовой и Шнурова поехать на «Евровидение»
24 дек
Настасья Самбурская отправила Ольгу Бузову петь в лес
22 дек
Состояние здоровья Ольги Бузовой не улучшается
22 дек
Ольга Бузова рассказала о проблемах со здоровьем
20 дек
Роман сыровара Лебедева с героиней «Холостяка» может быть договорным
20 дек
Видео: В Таиланде избили экс-ухажера Ольги Бузовой Дениса Лебедева
19 дек
«Привет Лебедеву» — Бузова заявила, что отпустила идиотов и клоунов из жизни
18 дек
Видео: В сети обрушились на Бузову в трусах под елкой

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

8:19
Только краски и ветер: парашютистка создает картины во время прыжка
8:09
В России хотят ужесточить контроль за туроператорами
7:58
Лайфхак: как превратить рафинад в сахар-песок
7:49
Высоту полета МКС увеличили более чем на один километр
7:40
Четыре знака зодиака, которым не повезет в 2019-м
7:33
Видео: Леня из «Ворониных» провел закрытую выставку своих фоторабот
7:26
30 голых женщин и бандиты — дикий корпоратив «Дискотеки Аварии»
7:17
Бузова запуталась в слишком длинном платье и рухнула в гримерке — видео
7:10
Жизнь в стране восходящего солнца — впечатления петербурженки о Японии
7:01
В какой стране безопаснее всего инвестировать в криптовалюту в 2019 году
6:46
Житель Швейцарии лишился миллиона через несколько секунд после выигрыша
6:29
Россия создает беспилотник для борьбы с дронами
6:16
Денис Мацуев пожелал россиянам в Новом году быть сильнее и ходить на концерты
6:01
Пострадавший в афере «Кэшбери» надеется, что деньги ему вернет Николай Басков
5:45
Звездолет будущего: Маск показал фото ракеты SpaceX Starship
5:28
Банковским служащим и водителям обещают массовые увольнения в 2019 году
5:15
Любви и процветания: Охлобыстин поздравил всех с Новым годом
5:01
Массовое заражение детей гепатитом C в Амурской области проверяют следователи
4:49
Прямая трансляция запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный
4:27
Отец Трампа при помощи взятки спас сына от участия в войне во Вьетнаме

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Реклама