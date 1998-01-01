МИД РФ ответил на обвинения Меркель и Макрона по ситуации на Украине

Россия обеспечивает свободу судоходства в Керченском проливе в соответствии с договоренностями, имеющимися между РФ и Украиной, а также в рамках международного права, сообщается в распространенном 29 декабря комментарии МИД РФ.

— Что касается судоходства в Керченском проливе, то российская сторона продолжает обеспечивать свободу судоходства в этом регионе в соответствии с имеющимися российско-украинскими договоренностями, внутренним законодательством и применимыми международными нормами, с учетом, разумеется, реальных рисков безопасности, угроз и возможных провокаций со стороны Украины и ее западных «друзей», — цитирует заявление МИД РФ агентство ТАСС.

Ранее Пятый канал сообщил, что европейские лидеры Меркель и Макрон волнуются, что украинские моряки встретят Новый год не дома и требуют обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе.

Три украинских корабля 25 ноября незаконно пересекли российскую границу и отказались выполнять требования пограничников остановиться. Российские военные применили силовые методы. В результате, все члены экипажей украинских кораблей были арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».