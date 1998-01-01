МИД РФ ответил на обвинения Меркель и Макрона по ситуации на Украине

Россия обеспечивает свободу судоходства в Керченском проливе в соответствии с договоренностями, имеющимися между РФ и Украиной, а также в рамках международного права, сообщается в распространенном 29 декабря комментарии МИД РФ.
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Ранее Пятый канал сообщил, что европейские лидеры Меркель и Макрон волнуются, что украинские моряки встретят Новый год не дома и требуют обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе.
Три украинских корабля 25 ноября незаконно пересекли российскую границу и отказались выполнять требования пограничников остановиться. Российские военные применили силовые методы. В результате, все члены экипажей украинских кораблей были арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».