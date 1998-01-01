«Ты мог больше»: Лолита Милявская обратилась к умершему Крису Кельми

Певица Лолита Милявская записала послание, адресованное умершему Крису Кельми. Видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Милявская провела аналогию творческой карьеры Криса Кельми с историей российских и зарубежных коллективов, из всей дискографии которых вечным хитом стала только одна песня.
— Ты знаешь, это как от «Машины времени» осталась песня «Вот новый поворот», «Отель Калифорния» (хит Hotel California группы Eagles — прим. ред.). От группы остается по одной песне, и это достаточно много, потому что это переживает поколение, — отметила певица.
Завершила свое видеопослание Лолита обращением к своим подписчикам. Женщина предложила устроить своего рода музыкальный флешмоб, чтобы почтить память почившего.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что 1 января ушел из жизни исполнитель хита «Замыкая круг» Крис Кельми. Певец скончался на 64-м году жизни, завещав все свое имущество бывшей жене и сыну.