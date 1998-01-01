«Ты мог больше»: Лолита Милявская обратилась к умершему Крису Кельми

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Певица записала видеосообщение, в котором обратилась к усопшему артисту.

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков, Instagram @lolitamilyavskaya

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Умер Крис Кельми 8

Певица Лолита Милявская записала послание, адресованное умершему Крису Кельми. Видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

— Знаешь, Крис, я не знаю ни одного человека из гениев, кто так удивительным образом *******свою земную карьеру. Ты мог гораздо больше, — пожурила артиста Лолита.

Милявская провела аналогию творческой карьеры Криса Кельми с историей российских и зарубежных коллективов, из всей дискографии которых вечным хитом стала только одна песня.

— Ты знаешь, это как от «Машины времени» осталась песня «Вот новый поворот», «Отель Калифорния» (хит Hotel California группы Eagles — прим. ред.). От группы остается по одной песне, и это достаточно много, потому что это переживает поколение, — отметила певица.

Завершила свое видеопослание Лолита обращением к своим подписчикам. Женщина предложила устроить своего рода музыкальный флешмоб, чтобы почтить память почившего.

— Давайте вместе, все кто в караоке и не в караоке, просто споем песню «Замыкая круг» — наверно, это будет лучшее, что можно сделать для Криса сегодня. Прощай, брат, — сказала она.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что 1 января ушел из жизни исполнитель хита «Замыкая круг» Крис Кельми. Певец скончался на 64-м году жизни, завещав все свое имущество бывшей жене и сыну.

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