Военные РФ привезли гуманитарную помощь в лагерь беженцев из провинции Идлиб

Российские военные привезли в лагерь Хирджилла гуманитарную помощь. Здесь живут семьи, покинувшие свои дома в провинции Идлиб. По данным военных, беженцы голодают, в лагере царит антисанитария и полностью отсутствует медицинская помощь.

Российские специалисты Центра по примирению враждующих сторон в Сирии привезли в лагерь рис, сахар, муку и тушенку. По несколько продуктовых наборов на семью.

— Сейчас наступила зима, и люди нуждаются в этой помощи, они ее ждут. Это видно по тому, как они находятся здесь, собрались и очень благодарны России за такую помощь, — рассказал начальник группы по формированию и доставке гуманитарных грузов.

Беженцы очень благодарны военным РФ за эту помощь, но больше — возможности пройти осмотр у врача. В составе гуманитарного конвоя в лагерь прибыли и российские военные медики. К ним выстраиваются очереди из женщины с детьми. Даже поверхностный осмотр показывает, что малыши нуждаются в квалифицированной помощи, многие не были у врачей с рождения.

Свою жизнь в окрестностях Идлиба люди вспоминают, как непрекращающийся кошмар: постоянные обстрелы, улицы, напичканные снайперами. Боевики не выпускали мирных жителей на территорию, контролируемую правительственными войсками, прикрываясь гражданскими, как живым щитом.

Помощь от Центра по примирению поможет этим людям продержаться до прибытия следующего гуманитарного конвоя.

Ранее Пятый канал рассказывал, что провинцию Идлиб, захваченную террористами, по гуманитарным коридорам продолжают покидать мирные жители.