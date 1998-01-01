Военные РФ привезли гуманитарную помощь в лагерь беженцев из провинции Идлиб

Российские военные привезли в лагерь Хирджилла гуманитарную помощь. Здесь живут семьи, покинувшие свои дома в провинции Идлиб. По данным военных, беженцы голодают, в лагере царит антисанитария и полностью отсутствует медицинская помощь.
Беженцы очень благодарны военным РФ за эту помощь, но больше — возможности пройти осмотр у врача. В составе гуманитарного конвоя в лагерь прибыли и российские военные медики.
Свою жизнь в окрестностях Идлиба люди вспоминают, как непрекращающийся кошмар: постоянные обстрелы, улицы, напичканные снайперами. Боевики не выпускали мирных жителей на территорию, контролируемую правительственными войсками, прикрываясь гражданскими, как живым щитом.
Помощь от Центра по примирению поможет этим людям продержаться до прибытия следующего гуманитарного конвоя.
Ранее Пятый канал рассказывал, что провинцию Идлиб, захваченную террористами, по гуманитарным коридорам продолжают покидать мирные жители.