Болтон обещал Израилю и другим дружественным США странам безопасность в регионе

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о необходимости обеспечить безопасность Израиля и других дружественных Америке стран на Ближнем Востоке. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференеции с главой кабинета министров Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

— Мы будем обсуждать решение президента (Трампа — Прим. ред.) о выводе войск. С северо-востока Сирии это необходимо сделать таким образом, чтобы обеспечить уверенность в поражении ИГ* и невозможности возрождения этой угрозой против нас, — цитирует выступление Болтона ТАСС.

19 декабря 2018 года, президент США Дональд Трамп объявил, что причина по которой американские войска были в Сирии, ликвидирована — боевики «Исламского государства» побеждены, и Вашингтон начинает вывод своих войск с сирийской земли. Позднее Трамп пересмотрел свое решение и замедлил вывод американских войск из Сирии, чтобы не допустить столкновений турецких войск с курдами, а также, чтобы не дать Ирану получить какие-дибо преимущества от сложившейся ситуации.

* — организация запрещена в РФ.