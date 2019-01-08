В Киево-Печерской лавре обнаружилась пропажа нескольких икон

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Комиссия Минкульта Украины провела первую за 30 лет инвентаризацию лавры и не досчиталась церковных ценностей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре обнаружена пропажа нескольких икон, сообщает РИА Новости. Комиссия, созданная министерством культуры Украины, впервые за 30 лет проверила состояние церковных ценностей в знаменитом киевском монастыре и некоторых икон не оказалось на месте.

— Полную инвентаризацию уже частично сделали. Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской лавре. Сейчас на базе этой сверки идут уголовные производства. Вся документация направляется в правоохранительные органы, — рассказал министр культуры Украины Евгений Нищук.

Киево-Печерская лавра — один из древнейших памятников архитектуры домонгольской Руси. Этот монастырь был основан в 1051 году Антонием Печерским, несколько раз был разграблен и сожжен, но каждый раз восстанавливался. Сейчас лавра находится в ведении двух организаций: канонической Украинской православной церкви и Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Ранее Пятый канал рассказывал об исках украинских властей, на основании которых с общинами канонической УПЦ будут расторгнуты арендные договоры.

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