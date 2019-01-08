В Киево-Печерской лавре обнаружилась пропажа нескольких икон

Во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре обнаружена пропажа нескольких икон, сообщает РИА Новости. Комиссия, созданная министерством культуры Украины, впервые за 30 лет проверила состояние церковных ценностей в знаменитом киевском монастыре и некоторых икон не оказалось на месте.
Киево-Печерская лавра — один из древнейших памятников архитектуры домонгольской Руси. Этот монастырь был основан в 1051 году Антонием Печерским, несколько раз был разграблен и сожжен, но каждый раз восстанавливался. Сейчас лавра находится в ведении двух организаций: канонической Украинской православной церкви и Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
Ранее Пятый канал рассказывал об исках украинских властей, на основании которых с общинами канонической УПЦ будут расторгнуты арендные договоры.