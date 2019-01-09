Хоккеист Малкин пожертвовал 4 миллиона рублей для пострадавших в Магнитогорске

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В жилом доме, где обрушился подъезд, спустя десять дней после трагедии началось возобновление газоснабжения.

Фото, видео: Instagram @e.malkin71geno

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Взрыв в Магнитогорске 70

Уроженец Магнитогорска, российский хоккеист, выступающий за американский клуб «Питтсбург Пингвинз» (Pittsburgh Penguins), Евгений Малкин перечислил на официальный счет для сбора пожертвований пострадавшим в Магнитогорске четыре миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба клуба КХЛ «Металлург», воспитанником которого является Малкин.

В заявлении клуба также говорится, что хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проводят отдельный сбор средств, которые будут также направлены для этих целей в ближайшее время, передает РИА Новости.

В среду, 9 января, в жилой дом, где в канун Нового года обрушился подъезд, компания «Газпром газораспределение Челябинск» начала возобновление газоснабжения. На данный момент оно восстановлено в 52 квартирах из порядка 600.

Предварительно жильцов спрашивали, не хотели бы они заменить газовые плиты на электрические, но большинство людей высказались за возвращение газоснабжения в дом. Как отметили в пресс-службе компании, все работы проходят в соответствии с тем, как заказчик, то есть управляющая компания, предоставляет доступ в квартиры.

В Магнитогорске утром 31 декабря произошло обрушение подъезда десятиэтажного дома. В результате трагедии погибли 39 человек.

Ранее Пятый канал публиковал хронологию событий ЧП в Магнитогорске.

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