Автомобиль вылетел на тротуар на севере Петербурга — тяжело пострадала женщина

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ДТП произошло около 19:30 в районе дома 3 по Кондратьевскому проспекту.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3489

Автомобиль, водитель которого не справился с управлением, вылетел на тротуар в спальном районе на севере Санкт-Петербурга. Количество пострадавших еще уточняется, но уже известно, что тяжелые травмы получила 32-летняя женщина. Авария произошла в среду, 9 января, около 19:30 в районе дома 3 по Кондратьевскому проспекту. Полиция проводит по факту ДТП проверку.

В последние дни в Петербурге идет снег, и машины с трудом передвигаются по снежной каше. Как ранее сообщал Пятый канал, глава города Александр Беглов в среду распорядился выдать лопаты всем главам районов для очистки улиц и обязал их отчитаться о проделанной работе в понедельник, 14 января.

Тема:
Погода 3489
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