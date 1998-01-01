Автомобиль, водитель которого не справился с управлением, вылетел на тротуар в спальном районе на севере Санкт-Петербурга. Количество пострадавших еще уточняется, но уже известно, что тяжелые травмы получила 32-летняя женщина. Авария произошла в среду, 9 января, около 19:30 в районе дома 3 по Кондратьевскому проспекту. Полиция проводит по факту ДТП проверку.

В последние дни в Петербурге идет снег, и машины с трудом передвигаются по снежной каше. Как ранее сообщал Пятый канал, глава города Александр Беглов в среду распорядился выдать лопаты всем главам районов для очистки улиц и обязал их отчитаться о проделанной работе в понедельник, 14 января.