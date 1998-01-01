Жители Забайкальского края мерзнут в домах без отопления

Забайкальский край погрузился в вечную мерзлоту. Сразу в нескольких населенных пунктах аномально низкие температуры, при том не только на улице, но и в домах. В поселке Семиозерном родители боятся отпускать детей в школы и детские сады — в помещениях не выше +10. Не теплее и в квартирах. Чтобы не окоченеть, людям приходится спать в шубах и валенках, и виноваты в этом не только суровые сибирские морозы. Почему тысячи людей не живут, а пытаются выжить — разобрался Артур Ломидзе.

Поливать школьные цветы нечем, да и незачем. Ночью замерзло все: и вода, и растения. На улице -27. В школьных кабинетах теплее, но ненамного.

— Батареи холодные. Что с ними, что без них, — рассказывают местные жители о страшных морозах.

В детском саду ситуация немного лучше. Ведь школьники еще на каникулах, а сюда все-таки каждый день приводят маленьких детей. В комнатах как в холодильнике: от +2 до +6.

— Старшая группа, спальня — +7 градусов. В игровой тоже +7 градусов, — демонстрируют низкие температуры местные жители.

От лютого холода в Семиозерном скрыться невозможно. Насквозь промерзают магазины, жилые дома. Спать приходится в шапках, шубах и валенках.

— Дома холодина, в каждой комнате по два обогревателя, батарея вообще холодная, не справляется. Маленький ребенок дома, сами замерзаем, ребенка кутаем, — сетует житель поселка.

Единственная котельная в Семиозерном принадлежит частному лицу. По договору с муниципалитетом бизнесмен на свои деньги содержит и, при необходимости, ремонтирует или даже реконструирует здание, а коммунальные платежи забирает себе. Про прибыль местная «королева тепла» не забыла, а вот про обязательства, кажется, запамятовала.

— К отопительному сезону они не смотрели теплотрассу, не смотрели ничего. Начали отопительный сезон, начались проблемы. А в чем проблемы? Котлы новые, как они говорят, — рассказывают возмущенные граждане.

Корреспондент Пятого канала заглянул на само предприятие и прослезился: в воздухе едкий дым, который щиплет глаза, дышать невозможно. Тут и неспециалисту понятно — оборудование работает вхолостую. Да и работать в таких условиях никто не хочет. Явно требуется серьезная модернизация, следовательно, крупные вложения.

— Купили дымоотсос, двигатель на нем был сгоревший. Пока искали двигатель по району, вот купили, запустили. Конечно, я понимаю людей прекрасно, что холодно. Но жалуется тот, кто не платит за квартиры, — поясняет Ольга Кордюкова, предприниматель из Семиозерного.

В это время, в теплом здании краевого правительства подводят итоги новогодних каникул. Неприятная новость — сразу пять населенных пунктов встречали Новый год и Рождество в шубах и шапках. Чиновники тут же попытались сбросить с себя ответственность за холодные праздники.

— Тепла не было! Это в основном было связано с работой отопительных систем. Это зона ответственности управляющей компании, по информации муниципалитетов, управляющие компании реагируют на эти жалобы и устраняют нарушения, — объясняет врио губернатора Забайкальского края, Михаил Осипов.

Сразу после этого в Семиозерном появились сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. Им еще предстоит сделать выводы по сложившейся ситуации. А вот замглавы района уже завершил свое расследование.

— Это еще здания такие, они были испокон веков холодные. Мы принимаем меры по восстановлению этих зданий, детский сад железнодорожный, он был холодным всегда, — сообщил замглавы Могочинского района Забайкальского края Андрей Вяткин.

Почему-то, как только в прессе поднялся шум, холодные дома потеплели. Люди скинули куртки, но все равно готовятся к худшему — боятся, как бы журналисты и чиновники не увезли с собой долгожданное тепло.

Ранее Пятый канал рассказывал о критических морозах в Якутии. Экстренные службы республики вынуждены работать в усиленном режиме.