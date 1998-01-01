В Совфеде прокомментировали отказ Трампа от участия в Давосском форуме

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Американский лидер отменил свою поездку на ВЭФ из-за бюджетного кризиса в стране.

Фото: weforum.org

Тема:
Ежегодный экономический форум в Давосе 34

Отсутствие главы Белого дома Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе не станет «потерей для качества дискуссий». Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По словам российского политика, ВЭФ — не столько саммит государственных лидеров, сколько место встречи профессионалов в области макроэкономики.

— Трамп в прошлом бизнесмен, но это еще не специализация на макроэкономике, — цитирует Косачев РИА Новости.

Форум традиционно проходит в швейцарском городе Давос. В этом году представители ведущих экономик планеты будут обсуждать актуальные проблемы в период с 22 по 25 января.

Ранее Пятый канал сообщал, что конфликт между американскими сенаторами-демократами и главой государства из-за финансирования стены на границе с Мексикой. После бесплодных попыток согласовать бюджет ряд важнейших госучреждений США прекратил работу, а сотрудники вынуждены были уйти в отпуск.

Тема:
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