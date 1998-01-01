Трамп не поедет на экономический форум в Давос

, 22:37 16

Президент США посетовал на несговорчивых демократов, которые не дают добро на строительство стены на границе с Мексикой, что не позволяет разрешить бюджетный кризис.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Ежегодный экономический форум в Давосе 33

Президент США Дональд Трамп отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, который пройдет с 22 по 25 января.

Причиной такого решения он назвал сложную ситуацию на американо-мексиканской границе, которая не позволяет Белому дому и Конгрессу восстановить частично прекращенную работу правительства США — «шатдаун».

— Из-за неуступчивости демократов по безопасности границ и огромного значения безопасности для нашей страны я, при всем уважении, отменяю мою очень важную поездку в Давос (Швейцария) на Всемирный экономический форум. Мои теплые пожелания и извинения ВЭФу! — написал в Twitter.

Как ранее сообщал Пятый канал, камнем преткновения при формировании бюджета США стало желание президента Дональда Трампа направить пять миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, через которую пытаются нелегально проникнуть тысячи мигрантов из Латинской Америки, в том числе, криминальные элементы.

Тема:
Ежегодный экономический форум в Давосе 33
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