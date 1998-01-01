На Старый Свет обрушилась непогода — видео

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Аномальные снегопады в Европе стали причиной гибели 13 человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Погода 3499

Непогода в Европе стала причиной гибели уже 13 человек. Небывалые снегопады и штормы обрушились практически на все страны Старого Света.

В горных районах Швейцарии, Германии и Австрии десятки автомобильных трасс перекрыты снежными лавинами. Из-за снегопада прервано железнодорожное сообщение между городами в Словакии и Чехии. В ряде населенных пунктов объявлено чрезвычайное положение. В аэропорту Амстердама шторм стал причиной отменены 150 рейсов. В Греции циклон серьезно нарушил работу общественного транспорта. Повсюду массовый обрыв линий электропередачи. В Турции из-за аномального снегопада и ограниченной видимости закрыт проход кораблей через Босфор.

По прогнозам синоптиков в ближайшие дни на территории Европы сохранится снежная и ветреная погода.

Ранее Пятый канал сообщал, что на Камчатке ждут шторм. В северо-западной части Тихого океана и на юге Берингова моря в период с 11-го по 13 января волны будут достигать десяти метров.

Тема:
Погода 3499
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