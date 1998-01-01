Весь Северо-Запад России накрыла метель. В Мурманской области меньше чем за сутки температура воздуха с -22 градусов поднялась до -5 — это при ветре до 30 метров в секунду. Шторм, который пронесся над Заполярьем, парализовал движение в море — там волны до шести метров — а также на суше и в воздухе. Самолеты в региональном аэропорту стали снова принимать только сегодня утром, 11 января.

На шесть часов замерла федеральная трасса «Кола» под Мончегорском: из-за снежных заносов и почти нулевой видимости образовалась гигантская пробка. В городах встал общественный транспорт, автомобили с большими сложностями прорывались сквозь пургу, не говоря уже о пешеходах. И все это накануне традиционной встречи первого рассвета после полярной ночи — сегодня, 11 января, в Мурманской области впервые солнце показалось над горизонтом.

Как поясняют синоптики, погоду в Заполярье резко изменил нехарактерный для этого времени года мощный циклон Дональд. Он пришел со стороны Шпицбергена.

— Для января это очень аномальное явление, очень редкое, которое бывает один раз в несколько десятков лет. Такие глубокие циклоны бывают именно в середине зимы. Максимальные осадки сегодня-завтра пройдут, фронт будет смещаться на восток, в сторону Карелии, Коми, Архангельской области. Метеокачели, температура около нуля, подмораживание — поэтому мы прогнозируем такой комплекс вредных явлений, — поделился начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Заметает и Петербург. Жители Cеверной столицы ощутили все прелести мощного циклона. Сильный ветер и колючий снег стали обязательным атрибутом дороги на работу или на учебу. Синоптики призывают не расслабляться, ведь у циклона большие планы: к началу следующей недели он накроет Калининградскую область и только потом ослабит хватку.

Ранее Пятый канал рассказал, что несколько поселков в Забайкалье остались без отопления.