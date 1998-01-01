Нелепая фотосессия: Ольга Бузова упала с гамака прямо во время съемок

Звезда Instagram Ольга Бузова позабавила своих подписчиков новым видео. По всей вероятности телеведущая хотела сделать красивые кадры, как она грациозно ложится на гамак, однако что-то пошло не так.

Тем не менее забавное видео понравилось подписчикам ничуть не меньше, чем изысканные фото Ольги. За пару часов запись набрала больше двух миллионов просмотров и десять тысяч комментариев.

— Олюшка, ты сделала мой день!

— Вот тут ты классная настоящая, веселая.

— 100 раз уже посмотрела!

— Красотка без комплексов, посмеялась от души! — комментируют фанаты.

Ранее Пятый канал рассказал о совместном отдыхе Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой на Мальдивах.