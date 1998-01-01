Нелепая фотосессия: Ольга Бузова упала с гамака прямо во время съемок

Звезда Instagram Ольга Бузова позабавила своих подписчиков новым видео. По всей вероятности телеведущая хотела сделать красивые кадры, как она грациозно ложится на гамак, однако что-то пошло не так.
Тем не менее забавное видео понравилось подписчикам ничуть не меньше, чем изысканные фото Ольги. За пару часов запись набрала больше двух миллионов просмотров и десять тысяч комментариев.
— Олюшка, ты сделала мой день!
— Вот тут ты классная настоящая, веселая.
— 100 раз уже посмотрела!
— Красотка без комплексов, посмеялась от души! — комментируют фанаты.
Ранее Пятый канал рассказал о совместном отдыхе Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой на Мальдивах.