Стало известно, когда WADA вынесет решение по РУСАДА

, 23:15 43

Ранее эксперты международной организации приступили к работе в московской антидопинговой лаборатории.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Допинговый скандал 243

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынесет вердикт по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 22 января. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

Рекомендации комитета будут переданы до 17 января, отмечается в сообщении.

10 января министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что эксперты WADA получили доступ к московской антидопинговой лаборатории.

В конце 2018 года глава РУСАДА Юрий Ганус написал открытое письмо Владимиру Путину, в котором рассказал об угрозе международной изоляции.

Тема:
Допинговый скандал 243
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