Стало известно, когда WADA вынесет решение по РУСАДА

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынесет вердикт по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 22 января. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

Рекомендации комитета будут переданы до 17 января, отмечается в сообщении.

(½) WADA ExCo to discuss Compliance Review Committee recommendation regarding RUSADA compliance status on 22 Jan via conference call. — WADA (@wada_ama) 12 января 2019 г.

10 января министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что эксперты WADA получили доступ к московской антидопинговой лаборатории.

В конце 2018 года глава РУСАДА Юрий Ганус написал открытое письмо Владимиру Путину, в котором рассказал об угрозе международной изоляции.