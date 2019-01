Стало известно, когда WADA вынесет решение по РУСАДА

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынесет вердикт по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 22 января. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

Рекомендации комитета будут переданы до 17 января, отмечается в сообщении.

(½) WADA ExCo to discuss Compliance Review Committee recommendation regarding RUSADA compliance status on 22 Jan via conference call.