В Сирии задержаны два боевика ИГ* якобы с российскими паспортами

Арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» в среду, 9 января, заявили о задержании на востоке страны группы боевиков ИГ*. В их числе, предположительно, двое с гражданством РФ, а также по одному боевику с турецким и афганским паспортами, сообщает РИА Новости.

— Данная группа боевиков была дислоцирована с целью осуществить теракты в городе Ракка и организовала в городе террористические ячейки, — говорится в сообщении.

«Сирийские демократические силы» (далее СДС — прим.ред.) противоборствуют ИГ* в последнем форпосте боевиков в районе города Хаджин.

Ранее Пятый канал сообщил, что российские военные оказали гуманитарную помощь жителям сирийского города Маалюля.

*— Запрещена в РФ.