Таинственный поклонник подарил Бузовой украшения на 10 миллионов рублей

, 23:54 Фото 116

Певица отдыхает на Мальдивах и похвасталась подарком в соцсетях.

Фото: ВКонтакте @olgabuzova

Тема:
Ольга Бузова 346

Ольга Бузова похвасталась подарком за несколько миллионов рублей, подаренным ей на Мальдивах таинственным поклонником. Певица опубликовала в своем Instagram фото ювелирных украшений, которые представляют собой закругленный гвоздь из розового золота, усыпанного мелкими бриллиантами. Как пишет StarHit, эта коллекция так и называется Juste un Clou — «просто гвоздь» в переводе с французского. И указанная на официальном сайте по ювелирной компании стоимость таких браслетов составляет 3,3 миллиона рублей и шесть миллионов рублей.

Таинственный поклонник подарил Бузовой украшения на 10 миллионов рублей

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Instagram @buzova86

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Instagram @buzova86

Издание отмечает, что в последнее время Ольга постоянно интригует подписчиков загадочными постами о новом ухажере, которому, похоже, звезда отвечает взаимностью.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ольга Бузова встретилась во время отдыха на Мальдивских островах с балериной Анастасией Волочковой.

Тема:
Ольга Бузова 346
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