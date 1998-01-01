Ольга Бузова похвасталась подарком за несколько миллионов рублей, подаренным ей на Мальдивах таинственным поклонником. Певица опубликовала в своем Instagram фото ювелирных украшений, которые представляют собой закругленный гвоздь из розового золота, усыпанного мелкими бриллиантами. Как пишет StarHit, эта коллекция так и называется Juste un Clou — «просто гвоздь» в переводе с французского. И указанная на официальном сайте по ювелирной компании стоимость таких браслетов составляет 3,3 миллиона рублей и шесть миллионов рублей.

Таинственный поклонник подарил Бузовой украшения на 10 миллионов рублей 1/2 Instagram @buzova86 2/2 Instagram @buzova86

Издание отмечает, что в последнее время Ольга постоянно интригует подписчиков загадочными постами о новом ухажере, которому, похоже, звезда отвечает взаимностью.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ольга Бузова встретилась во время отдыха на Мальдивских островах с балериной Анастасией Волочковой.