МИД ФРГ назвал провокацией письма посла США немецким кампаниям

, 8:04 20

Дипломатический представитель Соединенных Штатов в Германии разослал письма компаниям, в которых пригрозил санкциями немецким бизнесменам, в случае их поддержки проекта «Северный поток — 2».

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Северный поток — 2 90

Представители некоторых немецких компаний обратились в МИД Германии. Причина — письма, полученные ими 12 января от посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, в которых он намекнул немецким бизнесменам о возможных санкциях против них со стороны Штатов, из-за поддержки проекта по доставке российского природного газа в Европу «Северный поток — 2». Об этом сообщает телеканал «360».

Внешнеполитическое ведомство ФРГ посоветовало бизнесменам оставить эти послания без внимания. В свою очередь назвав действия американского посла очередной провокацией США.

В понедельник 14 января представители МИД ФРГ и федерального канцлера планируют обсудить произошедшее и выработать ответные действия.

«Северный поток — 2», это газопровод, который пройдет по дну Балтийского моря из России до Германии через территории стран Северной Европы. После запуска «Северного потока — 2», по его трубам планируется доставлять в Европу 55 миллиардов кубометров российского голубого топлива в год.

Ранее Пятый канал рассказывал о начале укладки труб «Северного потока — 2» в Финляндии.

Тема:
Северный поток — 2 90
13 янв
«Бей своих, чтоб чужие боялись!»: Россияне комментируют угрозы США Германии
11 янв
Германия выступила против санкций в отношении «Северного потока-2»
28 дек
«Нафтогаз» обвинил «Северный поток» в падении объемов транзита газа
23 дек
Укладка труб «Северного потока-2» началась в Финляндии
16 дек
Госдеп призывает Германию выйти из «Северного потока — 2»
13 дек
Энергетик Сергей Правосудов о резолюции Европарламента по «Северному потоку — 2»
13 дек
Европарламент потребовал аннулировать проект «Северный поток — 2»
12 дек
Эксперт объяснил рекордные цены на газ из Европы для Украины
12 дек
«Недопустимые методы» — Песков о резолюции США по «Северному потоку — 2»
12 дек
США призывает Евросоюз не участвовать в строительстве «Северного потока — 2»

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

8:16
«Слишком капризная»: с беременной Меган Маркл отказываются работать телохранители
8:10
Гуманитарную помощь доставили российские военные в Алеппо
8:04
МИД ФРГ назвал провокацией письма посла США немецким кампаниям
7:51
Найден речевой самописец разбившегося у берегов Индонезии «Боинга 737»
7:44
Первое видео с места взрыва газа в Ростовской области
7:36
«Англичанин рядом плавает» — Лолита обратилась к поклонникам из проруби
7:33
Один человек погиб в результате взрыва газа в Ростовской области
7:28
В Забайкальском крае сгорел многоквартирный дом
7:18
Под завалами после частичного обрушения подъезда в Шахтах могут находиться трое
7:11
Пять часов врачи спасали жизнь мэра Гданьска после нападения
6:59
Два этажа обрушились в результате хлопка газа в Ростовской области
6:56
Видео: Туристов спасли со склона вулкана Барановский в Приморье
6:51
Нибиру взошла над Якутией, чтобы пробудить вулканы, уверены уфологи
6:47
Хлопок газа произошел в многоэтажке в Ростовской области
6:25
Непогода продолжает испытывать Россию на прочность
5:57
«Докатились!»: соцсети подняли Порошенко на смех за просьбу к РПЦ показать томос
5:29
Трамп пригрозил разорить Турцию, если она ударит по курдам
4:56
Ученица сызранской школы рассказала подробности избиения учительницы
4:03
Принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Мидлтон
3:41
«Я всегда рядом!» — Барановская намекнула на роман с солистом «Иванушек»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

11 янв

Германия выступила против санкций в отношении «Северного потока-2»

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама