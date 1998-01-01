МИД ФРГ назвал провокацией письма посла США немецким кампаниям

Представители некоторых немецких компаний обратились в МИД Германии. Причина — письма, полученные ими 12 января от посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, в которых он намекнул немецким бизнесменам о возможных санкциях против них со стороны Штатов, из-за поддержки проекта по доставке российского природного газа в Европу «Северный поток — 2». Об этом сообщает телеканал «360».

Внешнеполитическое ведомство ФРГ посоветовало бизнесменам оставить эти послания без внимания. В свою очередь назвав действия американского посла очередной провокацией США.

В понедельник 14 января представители МИД ФРГ и федерального канцлера планируют обсудить произошедшее и выработать ответные действия.

«Северный поток — 2», это газопровод, который пройдет по дну Балтийского моря из России до Германии через территории стран Северной Европы. После запуска «Северного потока — 2», по его трубам планируется доставлять в Европу 55 миллиардов кубометров российского голубого топлива в год.

Ранее Пятый канал рассказывал о начале укладки труб «Северного потока — 2» в Финляндии.