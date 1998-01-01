Погодные аномалии: из-за снегопада в Москве отменены и задержаны более 45 рейсов

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В столичных аэропортах сотни людей не могут улететь домой из-за непогоды.

Фото: Известия/ Александр Казаков

Тема:
Погода 3503

Из-за неблагоприятных метеоусловий в Москве задержаны и отменены более 45 рейсов. Снегопад и шквалистый ветер мешают россиянам добраться до пунктов назначения.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписание», в московском аэропорте «Внуково» уже задержали 12 рейсов еще семь вылетов отменены. В «Домодедово» задержали семь рейсов и отменили пять. В «Шереметьево» также задержано 15 рейсов. Когда ситуация стабилизируется, пока неизвестно, по прогнозам синоптиков, снегопад в столице продолжится и завтра.

Ранее Пятый канал сообщал, что самолет, в котором летел депутат Госдумы Сергей Боярский, не смог приземлиться в Санкт-Петербурге из-за метели. Борт отправили обратно в Москву.

Тема:
Погода 3503
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