МЧС предупреждает: Петербург накроет мощный снегопад

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Ожидается сильная метель и порывы ветра до 13 метров в секунду.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3509

В четверг, 17 января, Санкт-Петербург накроет мощный снегопад. Об этом сообщают представители регионального МЧС. По их словам, в Северной столице ожидается сильная метель с ветром, порывы которого будут достигать 13 метров в секунду.

Сообщается, что представители Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» для борьбы с последствиями стихии подготовило 300 единиц техники, также будут работать более 600 человек. Они будут убирать от снега основные магистрали города, в том числе и Кольцевую автодорогу (КАД).

Ранее Пятый канал сообщал о том, какая погода ждет Европейскую часть России на предстоящей неделе.

Тема:
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