На Пятом канале акция День Добрых Дел для Никиты Волкова

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для девятилетнего Никиты Волкова. У мальчика остеосаркома — рак кости. Ребенку срочно необходима операция по удалению пораженного опухолью участка — ее врачи сделают бесплатно.

Но чтобы сохранить мальчику ногу, нужен дорогостоящий эндопротез — его цена один миллион 600 тысяч рублей. С протезом Никита сможет не только ходить, но и заниматься спортом. Пока же любое неосторожное движение для него крайне опасно.

— Плакать тоже можно, но лучше не плакать — проходить через любую боль и страдание, чтобы быстрее с этим закончить. Чуть-чуть потерпеть, — рассказывает Никита Волков.

На вопрос — как дела, Никита всегда отвечает — хорошо. Даже оставаясь подключенным к капельнице, после очередного курса химиотерапии. Он мужественно переносит болезненные процедуры, потому что знает только так можно победить болезнь.

— Мне вставляли катетер с усыплением, а переставляли — без. И это было больновато, — говорит Никита.

Четыре месяца назад, у мальчика заболела нога. Врачи думали обычный ушиб, но спустя время, ребенок начал хромать. Заподозрив страшное — рак кости — местные онкологи отправили семью в Москву на биопсию. Мучительное ожидание результатов анализа, вера в том, что опухоль не злокачественная — семья надеялась до последнего. Но диагноз остеосаркома — подтвердился.

— Когда плохо, он в глаза смотрит — мама помоги, а чем помочь? Вот у меня крестик выпал, он за крестик этот взялся — господи, кто ты там, помоги мне, — вспоминает Елена Волкова — мама Никиты.

Осторожно, с маминой поддержкой, он уверенно идет к своей главной цели. И пусть каждый шаг дается не просто — внутри все еще остается опухоль, а колено фиксирует ортез с металлическими пластинами. В свои девять лет Никита знает, что должен стараться — ради семьи.

— Папа денег потратил много и мама, они ради меня всего столько много сделали, я даже не знаю, как их благодарить, — говорит Никита.

А еще Никита говорит «спасибо» всем врачам, подарившим семье надежду. Медики готовы провести операцию, удалив очаг опухоли вместе с костью и заменить пораженный участок эндопротезом — тем самым сохранив ребенку ногу и шанс на полноценную жизнь.

— Раньше таких технологий не было - выполнялись только ампутации. Сейчас прогресс достиг того, что мы может выполнять органосохранные операции даже маленьким пациентам, — рассказывает и. о. завотделением опухоли опорно-двигательного аппарата Денис Хестанов.

Операция пройдет бесплатно — по квоте. Но цена эндопротеза для семьи неподъемна — один миллион 600 тысяч рублей. И пока родители ищут деньги на лечение сына, опухоль может дать новые метастазы. А значит, лечение нужно начать как можно скорее.

— Одно неудачное движение, нога может треснуть и все может пойти насмарку, — говорит Елена Волкова.

Сейчас Никите запрещены малейшие физические нагрузки. Поэтому пока он сконцентрировался на черчении — в будущем хочет стать конструктором. А еще обязательно заняться спортом — чтобы быть сильным не только духом.