В Петербурге введен режим повышенной готовности из-за погодных условий

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Глава города подписал распоряжение для территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Фото, видео: РИА Новости / Вадим Жернов, Пятый канал

Тема:
Погода 3516

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности для территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится на сайте администрации города.

Сообщается из-за неблагоприятных погодных условий особый режим в Северной столице будет действовать с 17 часов 17 января до 9 часов утра 20 января 2019 года.

Кроме того, градоначальник поручил главам администраций районов Петербурга взять на особый контроль работы по очистке улиц и дворов от снега и наледи, а также кровель жилых домов. С тем же требованием он обратился и к владельцам крупных торговых центров и учреждений культуры.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Петербург встал в рекордных пробках.

Тема:
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