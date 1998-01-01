Какая погода ждет жителей Москвы и Петербурга 18 января

В пятницу, 18 января, Москву накроет мокрый снег с порывистым юго-западным ветром до 15 метров в секунду. Столбик термометра будет колебаться в пределах нуля градусов, на дорогах гололедица. В связи с погодными условиями, в столице объявлен желтый уровень опасности.

Что касается Северной столицы, то метеорологи не ожидают улучшения погодных условий в ближайшее время. Согласно данным регионального Гидрометцентра, в течение дня запланировано выпадение зимних осадков. Ожидается, что снегопад будет небольшим, но местами — умеренным.

Температура воздуха будет держать в районе отметки -7 градусов, на дорогах гололед. Атмосферное давление будет пониженным до 742-747 мм. рт. ст.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава Петербурга ночью лично проинспектировал ход уборки города от снега. За несколько часов в Северной столице выпало 15 сантиметров снега и город превратился в настоящий каток.