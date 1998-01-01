Макгрегор готов провести реванш с Нурмагомедовым в России

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О планах эпатажного ирландца рассказал глава UFC Дана Уайт.

Фото: globallookpress.com

Тема:
Бой Нурмагомедов — Макгрегор UFC 229 87

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Дата Уайт сообщил, что Конор Макгрегор готов сразится с российским чемпионом Хабибом Нурмагомедовым в России, сообщил портал MMAFighting.

Глава UFC отметил сумасбродный нрав эпатажного ирландца, который провел боксерский бой с непобедимым Флойдом Мейвезером после двухлетнего простоя, а потом сразился с «убийственным» дагестанцем.

— Я знаю его, он никогда не болтает ерунду. Он говорил мне, что готов подраться с Хабибом в России. Такой вот он человек, — завил Уайт.

Где именно может состояться реванш, глава UFC не уточнил. В начале 2019 года Конор Макгрегор во второй раз стал отцом, о чем свидетельствует публикация в Instagram. Судя по всему, это обстоятельство никак не урезонило пылкий характер ирландского бойца.

Ранее Пятый канал рассказывал о лучшем бойце UFC по итогам 2018 года.

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