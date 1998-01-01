Правительство ФРГ обозначило свою позицию по «Северному потоку—2»

Глава министерства экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью газете Handelsblatt рассказал, что у властей Германии нет законного права каким-либо образом влиять на возведение «Северного потока—2».

По словам чиновника, многокилометровый трубопровод проходит по морской акватории, что не позволяет ФРГ вмешиваться.

— Федеральное правительство не будет вмешиваться в такой процесс, потому что нет для этого никаких правовых оснований, — заявил Альтмайер.

«Северный поток—2» включает в себя две линии трубопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль тянется от берегов Балтийского моря в России до ФРГ.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Киеве уверены, заморозка строительства «Северного потока—2» неизбежно приведет к войне между Россией и Украиной.