Андрей Огурцов, глава администрации поселка Угут, в котором проживает захватчик самолета Сургут — Москва, рассказал о своем земляке. По словам Огурцова, очень сложно даже представить, что Павел Ш. может быть на такое способен.

— Не могу даже сказать, как его угораздило. Я знаю, что он спокойный такой, вел уединенный образ жизни. Слегка был невменяемый, но не агрессивный, — рассказал руководитель Угута.

В целом Павла в поселке характеризовали нейтрально. Он был, что называется, себе на уме, но особенных проблем землякам не доставлял.

— Чтобы он был какой-то злостный нарушитель — никогда жалоб в администрацию в отношении него не поступало. И никто о нем даже плохо не отзывался, понимаете? — говорит Огородный.

До недавнего времени Павел трудился в заповеднике. Его коллеги отмечали, что мужчина мог временами полностью проигнорировать данное ему поручение или придумать себе вместо него другое занятие.

— Он в последнее время работал в заповеднике. Потом его оттуда уволили. Как мне объяснили — за нарушение дисциплины трудовой. Вообще профессии у него нет никакой. Заканчивал школу в Угуте, — отметил глава поселка.

Известно, что в Сургут Павел отправился, сказав сестре и матери, что едет устраиваться на работу — поэтому-то и берет с собой все свои документы. Откуда у безработного мужчины могли взяться средства для покупки билета на самолет — вопрос неоднозначный. В поселке предполагают, что деньги Павел взял у матери. Говорят, что иных известных источников дохода у него не было.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что 22 января мужчина по имени Павел Ш. захватил самолет рейсом Сургут — Москва, требуя сменить курс и лететь в Афганистан. Пилоты проигнорировали требования пассажира и совершили экстренную посадку, после чего спецслужбы провели захват злоумышленника.