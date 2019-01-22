Диспетчер трижды пыталась удостовериться в захвате самолета у пилота

Диспетчер пыталась три раза перепроверить информацию о захвате воздушного судна, полученную от командира экипажа самолета, выполнявшего рейс Сургут — Москва.

Пилот отправил «на землю» кодовое сообщение — «7500», которое и означает такую ситуацию на борту, сообщает РЕН ТВ.

— «Аэрофлот-1515», код 7500 подтверждаете? — спрашивает диспетчер командира экипажа.

Ответа не последовало.

— «Аэрофлот-1515», подтвердите код ответчика 7500! — вновь запрашивает наземная служба.

Ответа снова не было, тогда диспетчер сообщила коллегам, что связь с бортом установить не удается.

— «Аэрофлот-1515», подтвердите, что вы установили код 7500! — в третий раз запрашивает диспетчер.

22 января мужчина по имени Павел Ш. захватил самолет рейсом Сургут — Москва, требуя сменить курс и лететь в Афганистан. Пилоты совершили экстренную посадку в Ханты-Мансийске, после чего спецслужбы провели захват злоумышленника.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Пятый канал публиковал видео допроса задержанного мужчины.