Диспетчер трижды пыталась удостовериться в захвате самолета у пилота

Диспетчер пыталась три раза перепроверить информацию о захвате воздушного судна, полученную от командира экипажа самолета, выполнявшего рейс Сургут — Москва.
Пилот отправил «на землю» кодовое сообщение — «7500», которое и означает такую ситуацию на борту, сообщает РЕН ТВ.
— «Аэрофлот-1515», код 7500 подтверждаете? — спрашивает диспетчер командира экипажа.
Ответа не последовало.
— «Аэрофлот-1515», подтвердите код ответчика 7500! — вновь запрашивает наземная служба.
Ответа снова не было, тогда диспетчер сообщила коллегам, что связь с бортом установить не удается.
— «Аэрофлот-1515», подтвердите, что вы установили код 7500! — в третий раз запрашивает диспетчер.
22 января мужчина по имени Павел Ш. захватил самолет рейсом Сургут — Москва, требуя сменить курс и лететь в Афганистан. Пилоты совершили экстренную посадку в Ханты-Мансийске, после чего спецслужбы провели захват злоумышленника.
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Пятый канал публиковал видео допроса задержанного мужчины.