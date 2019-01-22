Диспетчер трижды пыталась удостовериться в захвате самолета у пилота

, 20:10 147

Командир экипажа рейса Сургут — Москва экстренно посадил судно в Ханты-Мансийске.

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Тема:
Захват авиарейса Сургут — Москва 21

Диспетчер пыталась три раза перепроверить информацию о захвате воздушного судна, полученную от командира экипажа самолета, выполнявшего рейс Сургут — Москва.

Пилот отправил «на землю» кодовое сообщение — «7500», которое и означает такую ситуацию на борту, сообщает РЕН ТВ.

— «Аэрофлот-1515», код 7500 подтверждаете? — спрашивает диспетчер командира экипажа.

Ответа не последовало.

— «Аэрофлот-1515», подтвердите код ответчика 7500! — вновь запрашивает наземная служба.

Ответа снова не было, тогда диспетчер сообщила коллегам, что связь с бортом установить не удается.

— «Аэрофлот-1515», подтвердите, что вы установили код 7500! — в третий раз запрашивает диспетчер.

22 января мужчина по имени Павел Ш. захватил самолет рейсом Сургут — Москва, требуя сменить курс и лететь в Афганистан. Пилоты совершили экстренную посадку в Ханты-Мансийске, после чего спецслужбы провели захват злоумышленника.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Пятый канал публиковал видео допроса задержанного мужчины.

Тема:
Захват авиарейса Сургут — Москва 21
22 янв
Видео: Специалисты СКР осматривают самолет, следовавший из Сургута в Москву
22 янв
«Невменяемый, но не агрессивный»: земляки о захватчике самолета Сургут — Москва
22 янв
Видео допроса мужчины, захватившего рейс Сургут — Москва
22 янв
Прокуратура проведет проверку обеспечения безопасности в аэропорту Сургута
22 янв
Видео задержания мужчины, захватившего рейс Сургут — Москва
22 янв
«Он завязал, не пил»: сын захватчика самолета Сургут — Москва о своем отце
22 янв
«Он не собирался в Москву!»: бывшая жена мужчины, захватившего самолет
22 янв
Видео: Мужчина, захвативший самолет Сургут — Москва, взят группой захвата ФСБ
22 янв
«Отморозок или пьяный дебошир» — эксперт о захвате самолета Сургут — Москва
22 янв
Кадры из салона захваченного самолета рейса Сургут — Москва

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

20:57
Видео: Специалисты СКР осматривают самолет, следовавший из Сургута в Москву
20:46
Появилось видео мощного удара Виторгана по лицу Богомолова
20:44
Жестокая месть: Обиженный на хозяина экскаваторщик разгромил отель в Ливерпуле
20:39
Космонавт Олег Кононенко снял ночной Петербург с борта МКС — фото
20:37
«Метрострой» сдает позиции: власти Петербурга ищут нового подрядчика
20:27
Видео: Генпрокурор Украины высказался за легализацию оружия и проституции
20:10
Диспетчер трижды пыталась удостовериться в захвате самолета у пилота
20:05
Стали известны новые подробности крушения Ту22-М3 под Мурманском
20:01
Коррумпированные чиновники не смогут скрыть имущество за рубежом
19:53
Мировые лидеры проигнорировали открытие Давосского форума
19:45
Исполком WADA подтвердил соответствие РУСАДА кодексу организации
19:42
Объявлены номинанты на «Оскар-2019»
19:37
Конверсия по-сирийски: Арсеналы оружия уничтожают и заменяют на хлебзаводы
19:23
Названы имена членов экипажа Ту22-М3, разбившегося под Мурманском
19:15
Минпромторг показал, как создавался новый автомобиль президента России — видео
19:11
Путин: РФ и Япония могли бы увеличить товарооборот до 30 миллиардов долларов
19:05
Видео: судно со спасенными из пожара моряками прибыло в Керчь
18:58
«Невменяемый, но не агрессивный»: земляки о захватчике самолета Сургут — Москва
18:50
В Петербурге готовятся отметить 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда
18:46
Видео допроса мужчины, захватившего рейс Сургут — Москва

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый выпуск «Светской хроники» на Пятом

В это воскресенье смотрите очередной выпуск еженедельной информационно-развлекательной программы «Светская хроника». Эксклюзивные интервью, качественные расследования и самые свежие новости из жизни любимых артистов!

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама