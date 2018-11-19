«Северному потоку—2» быть, несмотря на возражения США

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Такое заявление сделал глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Северный поток — 2 95

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что проект «Северный поток—2» будет запущен, несмотря на возражения Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

— Просто представьте себе, каким бы это было ударом по ее (Германии — прим. ред.) инвестиционному статусу, если бы она отказалась от разрешения, которое дала ранее. Проще говоря, этот проект будет реализован, — сказал Райнер Зеле.

Строительство газопровода «Северный поток—2» снова привлекло к себе внимание общественности после рассылки послом США в Германии Ричардом Гренеллом писем ряду немецких компаний. В них содержался некий намек на возможное введение в адрес компаний санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки проекта. МИД ФРГ отреагировал на это как на провокацию, и рекомендовал не реагировать на письма.

Ранее Пятый канал сообщал, что строительство «Северного потока—2» поддержали 73% немцев. Согласно социологическим опросам, сооружение газопровода верным решением считает большинство жителей Германии.

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