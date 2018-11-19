«Северному потоку—2» быть, несмотря на возражения США

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что проект «Северный поток—2» будет запущен, несмотря на возражения Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
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Строительство газопровода «Северный поток—2» снова привлекло к себе внимание общественности после рассылки послом США в Германии Ричардом Гренеллом писем ряду немецких компаний. В них содержался некий намек на возможное введение в адрес компаний санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки проекта. МИД ФРГ отреагировал на это как на провокацию, и рекомендовал не реагировать на письма.
Ранее Пятый канал сообщал, что строительство «Северного потока—2» поддержали 73% немцев. Согласно социологическим опросам, сооружение газопровода верным решением считает большинство жителей Германии.