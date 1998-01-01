На Пятом канале акция День Добрых Дел для Григория Хвастунова

, 10:07 Эфирная новость 25

Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 219

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 7195 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Детские сердца» мы собираем деньги для десятилетнего Гриши. У мальчика сложный порок сердца. Состояние ребенка ухудшается с каждым днем. Ему требуется сложное хирургическое вмешательство, провести его готовы в Германии.

Но стоит процедура более двух миллионов рублей. Родители Гришы не в состоянии собрать такую сумму.

Его жизнь — постоянная борьба, с самого первого дня. Ни разу еще он не сдался.

— Он потерял слух полностью. Мы вот теперь носим слуховые аппараты. Он с ними слышит, но не разговаривает, к сожалению, — рассказывает Марина Хвастунова, мать Гриши.

В его мире уже несколько лет тишина. И даже в ней Гриша нашел свою музыку. Когда поет мама, время как будто останавливается. Словно и нет больше болезней.

— Утром я встаю, песенку пою, песенку простую, песенку такую. — А мама… — Мама-ма-ма-ма. — Папа. — Папа-па-па-па. — Баба… — Баба-ба-ба-ба. Вот и песенка моя, — поет мама Грише.

Григорий родился с тяжелейшими пороками сердца.

— Врач выходил. И, глядя в глаза, говорил: мы, вообще, не знаем, каким образом он еще жив. Мы тратим на него большие деньги, лекарства ему дорогие даем. Никто не верил, как он еще живет, — рассказывает Марина Хвастунова, мать мальчика.

Все, что с ним происходит сейчас — это последствия тех первых месяцев жизни. Он особенный, потому что сразу за первой операцией на открытом сердце последовала вторая, которая обернулась клинической смертью. Восемь минут маленький Григорий был на грани. А потом еще 52 дня — в реанимации. И снова операция.

—. И я помню: эти глазенки так бегали, он на меня посмотрел, даже голову не мог повернуть. И вот с тех пор я вот эти глаза постоянно вспоминаю, когда у меня руки опускаются, — вспоминает Марина Хвастунова, мать Григория.

От него нельзя отходить ни на шаг. Постоянно нужно следить за одышкой. Даже во сне — начеку. Временами Гриша начинает задыхаться. В такие моменты страшнее всего. Ребенок, хоть и по-особенному, но растет. А сердце уже не справляется с нагрузками. Из-за этого — куча осложнений, которых с каждым месяцем жизни становится все больше.

По-настоящему спасти Гришу может только еще одна операция. Ему нужно будет заменить аортальный клапан. Без этого нет будущего.

— Хуже и хуже будет происходить. Практически, как взрослые люди, лет в 60-70 у которых заболевание пороков сердца, хронические сердечно-легочные патологии. В 10-летнем возрасте у ребенка практически такие проблемы, — говорит Алексей Исаев, лечащий врач Григория.

Кажется, все, что не может сказать, он стремится выразить. Глазами, улыбкой, руками: жизнь вроде бы сурова к нему с самого начала, а он так любит в ней все. И всех. И каждый шаг, каждое уверенное действие принимает как маленькую победу.

Но одного лишь Гришиного стремления мало. Важнейшую в его жизни операцию смогут провести только германские хирурги. А они выставили огромный для семьи счет: больше 2 миллионов 200 тысяч рублей. Все, что было у родителей, они уже отдали, только бы мальчик жил. Больше деньги взять неоткуда.

-Сейчас я живу, мне кажется, одним днем. Он радуется чему-то, своим маленьким победам, пусть будет так. Что там будет дальше — я боюсь, если честно об этом думать, — рассказывает Марина Хвастунова, мать мальчика.

Вот, где ему действительно хорошо: среди голубей. После маминого пения — это второе маленькое Гришино счастье.

Они его совершенно не боятся. А у Григория рядом с ними будто вырастают крылья. Может, потому что птицы летают стаями. Вот и он хочет так же: быть со всеми, стать для всех обычным. Но без нашей помощи у него не получится.

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