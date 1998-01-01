«Я никогда этого не сделаю!» — Мадуро не собирается покидать свой пост

, 2:55 Эфирная новость 22

В своем обращении к Верховному суду Мадуро напомнил, что его выбрал народ.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 10

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не собирается покидать свой пост. В обращении к Верховному суду, которое транслировалось на всю страну, Мадуро напомнил, что его выбрал народ.

— Меня поддерживает большинство. Я был кандидатом в президенты, победил на выборах и теперь я — президент! Я никогда не откажусь от обязательств перед Родиной, перед моим народом. Я никогда этого не сделаю! — подчеркнул президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Попытка госпереворота в стране не удалась. Сторону действующего президента приняли армия и нацгвардия. Главным подстрекателем к смене власти в Венесуэле Мадуро назвал Дональда Трампа. К слову, несколько американских конгрессменов потребовали от лидера США прекратить политику санкций и угроз в отношении Каракаса.

Легитимно избранного президента поддержали в Москве. В телефонном разговоре с Мадуро Владимир Путин подчеркнул, что осуждает внешнее вмешательство в дела Венесуэлы.

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