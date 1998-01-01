Хуан Гуайдо перед попыткой переворота в Венесуэле тайно посетил США

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо накануне акций протестов и провозглашения себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы нанес тайный визит в США и соседние страны для согласования массовых акций протеста, передает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

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Сообщается, что Хуан Гуайдо в середине декабря побывал в Боготе, Бразилиа и Вашингтоне. Он консультировался по вопросам тактики проведения масштабных манифестаций, направленных против законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Свой «вояж» Гуайдо начал с Колумбии, куда он проник через сухопутную границу, дабы не привлекать внимание пограничников обеих стран. О намерении провозгласить себя президентом 23 января он и поведал в Боготе.

Члены умеренного оппозиционного движения Венесуэлы о поездках Хуана Гуайдо информации не располагали.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 25 января, в ходе телефонного разговора лично выразил свою поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.