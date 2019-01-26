В Москве бушует непогода — снегопад грозит побить рекорд последних 70-ти лет

, 14:08 Видео 154

Столица оказалась во власти сильнейших осадков — синоптики прогнозируют на 26 января рекорд по количеству выпавшего снега.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Тема:
Погода 3552

Москву заметает снегом — столичные синоптики прогнозируют, что снегопад 26 января может стать самым сильным за последние 68 лет. Прогноз синоптиков передает Интерфакс.

Снегопад наблюдается в столице с 11:30 субботы, чем дальше, тем сильнее. К полудню в Москве ослаб мороз, но разыгрался ветер — снегопад превратился в метель. Сейчас столица во власти непогоды целиком, синоптики сообщают, если погодное буйство не прекратится, к 28 января может выпасть месячная норма снега.

Власти предупреждают московских водителей о дополнительных мерах предосторожности: автомобилистам советую не совершать резких маневров и выдерживать дистанцию. Пешеходов предостерегают от прогулок под шаткими конструкциями, рекламными щитами и деревьями.

В то время как столичные власти повышают уровень погодной опасности и готовят для борьбы с непогодой девять тысяч единиц снегоуборочной техники, москвичи не стесняются рассказать о снегопаде в Instagram.

Пользовательница под ником bla_berry сетует, что из-за снега не может доехать до магазина.

Некоторые просто наблюдают за падающим снегом.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Стася (@afrodita_moscow)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ALEKSANDR TOCHKA, WRITER (@tochkaaleksandr_official)

Пока москвичи и гости города оставляют публикации в Instagram, столичные аэропорты переходят на усиленный режим работы.

— Аэропорты работают штатно. Однако наземные службы переведены на усиленный режим. Аэродромы круглосуточно обрабатываются и расчищаются. Каждый самолет перед вылетом обрабатывается противообледенительной жидкостью, — сообщают представители авиадиспетчерских служб московской воздушной зоны.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Поволжье из-за снега прервалась связь между городами.

Тема:
Погода 3552
26 янв
Не менее 12 человек пострадали в аэропорту Анталии из-за торнадо
25 янв
Несколько самолетов не могут приземлиться в Симферополе из-за тумана
25 янв
Из-за снега в Поволжье остановилось движение транспорта между городами
25 янв
Снегопад в Поволжье парализовал работу воздушного и наземного транспорта
24 янв
Самый мощный снегопад сезона придет в Москву на выходных
23 янв
Идеальный ледяной круг на реке в Финляндии — завораживающие кадры
23 янв
Жертвами экстремальных морозов в США стали 12 человек
23 янв
Холодно, но красиво: Ниагарский водопад частично замерз на границе с Канадой
23 янв
Эйфелеву башню закрыли из-за мощного снегопада — видео
22 янв
Петербуржцам рассказали о «правилах выживания» в крещенские морозы

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

14:58
«Евровидение-2019» проведут бывшая подруга Ди Каприо и ЛГБТ-активист
14:44
СК проверяет сообщения об избиении полицейским мужчины в Новосибирске
14:35
Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины
14:20
Рогули не интересуют: супруг Ольги Скабеевой об инциденте в ПАСЕ
14:08
В Москве бушует непогода — снегопад грозит побить рекорд последних 70-ти лет
13:50
Не менее 12 человек пострадали в аэропорту Анталии из-за торнадо
13:31
В Минприроды назвали регионы с самым грязным воздухом
13:18
Молчали бы: В Совфеде возмутились пренебрежительной статьей о блокаде Ленинграда
13:11
Матвиенко: Подвиг жителей блокадного Ленинграда сохранится в наших сердцах
13:00
Траурная церемония возложения венков прошла на Пискаревском кладбище
12:51
Память блокады: Мария Ягодницына вспоминает детство в осажденном Ленинграде
12:38
«Никто не забыт, ничто не забыто»: Россияне чтят память жертв блокады Ленинграда
12:10
«Сразу станет легче»: Собчак предложила Матильде Шнуровой терапию
11:50
В сети появились первые кадры нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
11:43
Александр Беглов возложил цветы к памятной надписи на Невском проспекте
11:34
Порошенко оценил возможность захвата храмов УПЦ
11:21
Экс-кандидат в мэры Красногорска Немировский устроил дебош на дороге — видео
11:01
Концерт Пугачевой назначен на апрель. Фанаты и перекупщики сходят с ума
11:00
Владимир Путин поздравил теннисисток с началом соревнований в Петербурге
10:49
Прямая трансляция траурной церемонии возложения венков на Пискаревском кладбище

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама