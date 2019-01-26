Москву заметает снегом — столичные синоптики прогнозируют, что снегопад 26 января может стать самым сильным за последние 68 лет. Прогноз синоптиков передает Интерфакс.

Снегопад наблюдается в столице с 11:30 субботы, чем дальше, тем сильнее. К полудню в Москве ослаб мороз, но разыгрался ветер — снегопад превратился в метель. Сейчас столица во власти непогоды целиком, синоптики сообщают, если погодное буйство не прекратится, к 28 января может выпасть месячная норма снега.

Власти предупреждают московских водителей о дополнительных мерах предосторожности: автомобилистам советую не совершать резких маневров и выдерживать дистанцию. Пешеходов предостерегают от прогулок под шаткими конструкциями, рекламными щитами и деревьями.

В то время как столичные власти повышают уровень погодной опасности и готовят для борьбы с непогодой девять тысяч единиц снегоуборочной техники, москвичи не стесняются рассказать о снегопаде в Instagram.

Пользовательница под ником bla_berry сетует, что из-за снега не может доехать до магазина.

Некоторые просто наблюдают за падающим снегом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стася (@afrodita_moscow) 26 Янв 2019 в 2:08 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALEKSANDR TOCHKA, WRITER (@tochkaaleksandr_official) 26 Янв 2019 в 2:06 PST

Пока москвичи и гости города оставляют публикации в Instagram, столичные аэропорты переходят на усиленный режим работы.

— Аэропорты работают штатно. Однако наземные службы переведены на усиленный режим. Аэродромы круглосуточно обрабатываются и расчищаются. Каждый самолет перед вылетом обрабатывается противообледенительной жидкостью, — сообщают представители авиадиспетчерских служб московской воздушной зоны.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Поволжье из-за снега прервалась связь между городами.