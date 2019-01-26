Москву заметает снегом — столичные синоптики прогнозируют, что снегопад 26 января может стать самым сильным за последние 68 лет. Прогноз синоптиков передает Интерфакс.
Снегопад наблюдается в столице с 11:30 субботы, чем дальше, тем сильнее. К полудню в Москве ослаб мороз, но разыгрался ветер — снегопад превратился в метель. Сейчас столица во власти непогоды целиком, синоптики сообщают, если погодное буйство не прекратится, к 28 января может выпасть месячная норма снега.
Власти предупреждают московских водителей о дополнительных мерах предосторожности: автомобилистам советую не совершать резких маневров и выдерживать дистанцию. Пешеходов предостерегают от прогулок под шаткими конструкциями, рекламными щитами и деревьями.
В то время как столичные власти повышают уровень погодной опасности и готовят для борьбы с непогодой девять тысяч единиц снегоуборочной техники, москвичи не стесняются рассказать о снегопаде в Instagram.
Пользовательница под ником bla_berry сетует, что из-за снега не может доехать до магазина.
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Во всех магазинах распродажи, а я из дома не могу выйти 😭 Погода шепчет… Хорошо, что у нас есть еда))) #метель #Москва #снег #снегопад
Некоторые просто наблюдают за падающим снегом.
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Пока москвичи и гости города оставляют публикации в Instagram, столичные аэропорты переходят на усиленный режим работы.
Ранее Пятый канал рассказывал, что в Поволжье из-за снега прервалась связь между городами.