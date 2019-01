«Желтые жилеты» попытались захватить полицейский участок в городе Эврё

В субботу, 26 января, во Франции началась 11 по счету акция, так называемых «желтых жилетов», сообщает телеканал BFM.

По всей стране на улицы вышли 22 тысячи демонстрантов, 2,5 из них — в Париже. В большинстве городов протесты пока не переросли в беспорядки, однако в нормандском городе Эврё «желтые жилеты» ненадолго захватили полицейский участок. Вскоре правоохранителям удалось освободить помещения. На улицах города горят баррикады, мусорные баки и автомобили.

#Breaking: Thugs in #Evreux are now burning cars but the vast majority of the #GiletsJaunes protest there remains peaceful #ActeXI Video Credit: @Tristan_CtP pic.twitter.com/KZGLrajddm