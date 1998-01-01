Как обманывают людей мошенники-маги и мошенники-колдуны

Бороться с чародеями — благое дело, но, кажется, у парламентариев есть задачи поважнее, чем сражаться с адептами потусторонних сил. Так, например, разобраться с откровенным мошенничеством в этой сфере услуг. Мы провели эксперимент и внедрились в загадочный мир черной и белой магии. Одни духовные учителя за небольшую плату тут же заявили, что наш корреспондент, Алексей Полторанин, обладает особым даром. Каким именно, обещали рассказать после следующего платежа. Но мы знаем каким — даром выводить мошенников на чистую воду и помогать людям.

Предсказательница Софья Николаевна на том конце провода разговаривает со своей клиенткой так, словно не понимает, о чем речь. 605 тысяч рублей москвичка Анна — она боится показывать свое лицо — отдала колдунье в надежде, что та поможет отвадить назойливого бывшего молодого человека и приворожить нового.

— Нам не давал быть вместе мой бывший. То есть, он говорил, что если ты будешь с ним, я покончу с собой, — рассказывает девушка.

Колдунья, которую Анна отыскала в интернете, обещала на расстоянии решить ее проблемы в личной жизни. Но вместо чудес опустошила кошелек своей жертвы. Тысячу рублей Анна перечислила за некую диагностику, еще 40 за отворот бывшего. На какие обряды потратила остальные полмиллиона, девушка и не помнит.

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Почти два миллиона рублей потеряла Людмила Ивановна из Петербурга. По телевизору она увидела выступление некой целительницы Надежды Степановой и тут же позвонила ей со своими проблемами по указанному на экране номеру.

— Со здоровьем хуже стало, внуки постоянно болеют. Внук со своей женой сейчас в таких отношениях. Дело к разводу будет, наверное, — поясняет женщина.

Целых два месяца целительница водила за нос пенсионерку. Просила совершать ну очень странные обряды. Пожилая женщина лепила из теста куклы, на безлюдных перекрестках закапывала в землю остатки парафина от свеч, хранила в питьевой воде желтки яиц. Каждый новый ритуал стоил денег.

— Займи в банке, займи у кого-нибудь иначе, но перечисли — иначе портал не закроется и всё что делали, всё пойдет насмарку, — пересказывает слова целительницы потерпевшая.

В интернете тысячи объявлений от магов и колдунов: приворот, снятие порчи и венца безбрачия, диалоги с умершими. Одно из самых популярных — волшебное привлечение инвестиций — заговор на деньги то есть, а следом идет новое веяние — открытие и развитие магических талантов, которые, как оказалось, есть в каждом второй человеке, если заплатить. Мы решили пойти на эксперимент и записались к первому попавшемуся магу.

Офис, в котором принимает маг, расположен в трехэтажном здании на севере Москвы. На фасаде здания нет, конечно, никакой вывески о том, что здесь работает школа магии.

В офисе московского филиала Хогвардса — Центре ясновидения и магии — сумрак. На стенах сплошь иконы. Напротив корреспондента — маг, магистр ордена, Юрий Малиев и его коллега, целительница Алла. Они еще до этой встречи только по моей фотографии сходу определили, что я обладаю экстрасенсорным даром широчайшего спектра.

На третьей минуте беседы корреспондент узнает, что может определять, кем человек был в прошлой жизни, читать мысли других людей. А если начнет заниматься в его школе, то сможет открыть в себе и более сильные колдунства.

— Вы будете работать уже по фотографиям, узнавать жив человек или нет, — рассказывает маг Юрий Малиев.

Цена за месяц обучения — 20 тысяч рублей. К занятиям можно приступить сразу. Корреспондент, конечно, делать этого не стал и появился в офисе с камерой. Вызывает недоумение, что ясновидец Юрий не предвидел такого поворота. Маг сразу начал уверять, что ни с кого не берет ни копейки.

— У вас лицензия есть?

— Что?

— Лицензия.

— Это не лицензируемая деятельность. Я психолог по образованию. Этого мало?

Вот и выходит, что деятельность таких целителей никем не контролируется. Открыть офис, приобрести атрибуты, провозгласить себя магом и щедро раздавать ложные обещания может каждый. Депутаты Госдумы уже предлагают поставить крест на магах и колдунах.

— Они обычные мошенники. Зачастую либо сумасшедшие, больные люди, которые верят в какую-то бредятину и сами себя убедили. Им самим психологическая помощь нужна, — говорит Сергей Вострецов, депутат Госдумы РФ.

Москвичка Анна уже, кажется, отчаялась вернуть свои деньги. Корреспондент Пятого канала связался еще раз с предсказательницей Софьей и сообщил ей о том, что будет добиваться привлечения ее к ответственности.

Через несколько часов действительно произошло чудо. Анне пришло сообщение, что ее счет пополнен на 605 тысяч рублей. Дипломированный магистр третьего тысячелетия Софья Николаевна вняла нашим убеждениям и поддалась силе закона. Только, к сожалению, это действительно чудо, потому что подобное раскаяние — за гранью разумного.

Ранее экс-редактор «Битвы экстрасенсов» рассказал всю правду о шоу.