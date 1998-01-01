Мария Захарова прокомментировала запись Болтона о солдатах в Колумбии

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Фотографы, на одной из пресс-конференций, рассмотрели в блокноте помощника президента США по нацбезопасности запись «пять тысяч солдат в Колумбию». Мария Захарова дала оценку этой заметке.

Фото: Instagram @mzakharovamid

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 38

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала в Facebook нашумевшую запись Джона Болтона про увеличение американского контингента в Колумбии. Напомним, на одной из пресс-конференций фотографы заметили любопытную заметку в блокноте помощника президента США по нацбезопасности. В ней значилось «пять тысяч солдат в Колумбию».

Захарова в своей публикации напомнила, что Колумбия граничит с Венесуэлой, в которой с 23 января полыхает политический кризис.

— Напомню, что «возвращение демократии» в Венесуэлу, а, называя вещи своими именами, дестабилизация ситуации в этой стране осуществляется именно с территории Колумбии, — написала представитель российского МИД.

Также Захарова вспомнила беседу американского канала NBC с тремя неназванными высокими чинами Пентагона, которые утверждали, что в Колумбию и Венесуэлу не перебрасываются американские войска, техника или снаряжение. Однако, официальных комментариев по теме не последовало.

— А как же невмешательство во внутренние дела от выборов до кибербезопасности, которыми так озабочен коллективный Запад последние годы, спросите вы. Ну, как-то так, — упрекает Захарова западные страны в политике двойных стандартов.

В восточном соседе Колумбии, Венесуэле, с 23 января царит хаос — депутат Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и отказался признавать легитимного главу республики, Николаса Мадуро. Гуайдо признали почти все латиноамериканские страны, а также США, Канада и Великобритания. Позже выяснилось, что до начала переворота Гуайдо тайно посещал Соединенные Штаты. Самопровозглашение не прошло незамеченным — на улицы венесуэльских городов вышли манифестанты, начались столкновения с полицией и армией, появились пострадавшие и арестованные.

Ранее Пятый канал сообщал о демарше США в пользу Гуайдо — Америка заблокировала активы нефтяной компании Венесуэлы.

Тема:
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