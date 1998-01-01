Мария Захарова прокомментировала запись Болтона о солдатах в Колумбии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала в Facebook нашумевшую запись Джона Болтона про увеличение американского контингента в Колумбии. Напомним, на одной из пресс-конференций фотографы заметили любопытную заметку в блокноте помощника президента США по нацбезопасности. В ней значилось «пять тысяч солдат в Колумбию».
Захарова в своей публикации напомнила, что Колумбия граничит с Венесуэлой, в которой с 23 января полыхает политический кризис.
Также Захарова вспомнила беседу американского канала NBC с тремя неназванными высокими чинами Пентагона, которые утверждали, что в Колумбию и Венесуэлу не перебрасываются американские войска, техника или снаряжение. Однако, официальных комментариев по теме не последовало.
В восточном соседе Колумбии, Венесуэле, с 23 января царит хаос — депутат Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и отказался признавать легитимного главу республики, Николаса Мадуро. Гуайдо признали почти все латиноамериканские страны, а также США, Канада и Великобритания. Позже выяснилось, что до начала переворота Гуайдо тайно посещал Соединенные Штаты. Самопровозглашение не прошло незамеченным — на улицы венесуэльских городов вышли манифестанты, начались столкновения с полицией и армией, появились пострадавшие и арестованные.
Ранее Пятый канал сообщал о демарше США в пользу Гуайдо — Америка заблокировала активы нефтяной компании Венесуэлы.