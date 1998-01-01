МИД России призвал отказаться от планов военной интервенции в Венесуэлу

Америка наносит удар по Венесуэле. В США блокированы все счета главной кампании этой страны — PDVSA, и это примерно половина всех активов нефтяного гиганта. Дональд Трамп ведет переговоры с самозваным президентом Хуаном Гуайдо, о чем тот радостно трезвонит на весь мир, а советник Трампа Джон Болтон намекает, что в Белом доме не исключают военного вторжения.

— Что может заставить задействовать американские вооруженные силы?

— Послушайте, президент ясно дал понять — все мы рассматриваем сейчас все варианты!

И тут важнее не то, что сказал Болтон, а как. Когда он отошел от трибуны и в задумчивости перевернул первую страницу блокнота, журналисты разобрали запись «5000 солдат в Колумбию»

А МИД Колумбии уверяет, что они «ни сном, ни духом». Может, Болтон нарочно в комнате набитой журналистами выставил напоказ «секретную запись». Чтобы в Венесуэле напряглись? И они уже готовят учения по защите от вторжения со стороны как раз Колумбии.

— Эти февральские учения будут самые важные в истории нашей страны, мы должны показать силу, профессионализм и дух нашей армии!

Пока в Вашингтоне раздумывают, отправлять ли в Венесуэлу свои военные подразделения. Тем временем на улицах уже Каркаса льется кровь. В столкновениях погибли 40 человек, раненые исчисляются сотнями. В Москве неоднократно подчеркивали: вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы недопустимо.

— Мы понимаем, что Соединенные Штаты, говоря по-простому, закусили удила и публично взяли курс на незаконную смену режима. Тем не менее мы вместе с другими ответственными членами мирового сообщества будем делать все, чтобы поддержать законное правительство президента Мадуро, — сказал Сергей Лавров.

Сам Мадуро уверен, что США не оставят попыток организовать в Венесуэле госпереворот. Он отверг ультиматум Трампа и отказался проводить в стране перевыборы.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Гуайдо уклонился от ответа на вопрос об угрозе военного вмешательства в Венесуэлу.