Названо имя жертвы убийства, в котором подозревают сенатора Арашукова

Арест сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова мог быть связан с убийством Аслана Жукова, сообщает источник Пятого канала. В некоторых СМИ появилась информация, что сенатор также причастен к убийству Фраиля Шебзухова, советника главы КЧР.

Арашукова, представляющего Карчаево-Черкессию в Совете Федерации, арестовали прямо в зале заседаний — правоохранители опасались побега. Теперь парламентария подозревают в трех тяжких преступлениях — двух убийствах и нанесении тяжких телесных повреждений.

Источник в верхней палате российского парламента сообщил, что преступная деятельность Арашуков не ограничивается убийствами и побоями. Якобы сенатор будет привлечен по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Ранее Пятый канал сообщал, что делом Арашукова занялись на высшем уровне — его взяло под контроль Главное управление СКР, поддержку осуществляет ФСБ.