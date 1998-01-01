СК: отец Арашукова подозревается в хищении газа на 30 миллиардов рублей

Российский парламент в среду, 30 января, стал местом проведения спецоперации силовиков на самом высоком уровне. Прямо во время заседания Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии — Рауф Арашуков. Причем постановление о снятии неприкосновенности ему зачитали лично генеральный прокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Очевидцы рассказывают, что сенатор явно не ожидал ничего подобного и попытался скрыться — побежал к выходу. Но спикер Валентина Матвиенко «ледяным голосом» посоветовала ему не сопротивляться. После чего Арашукова вывели из здания и увезли на допрос. Следственный комитет считает его замешанным в целой серии заказных убийств: восемь лет назад были застрелены конкуренты амбициозного политика.

— В ходе расследования получены данные о причастности Рауфа Арашукова к совершенным в 2010 году убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова, советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова и другим преступлениям, — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Рауф Арашуков — самый молодой сенатор, ему всего 32 года. Его можно назвать представителем золотой молодежи. В 21 год Рауф уже был назначен министром труда и социального развития Карачаево-Черкессии. Столь стремительную карьеру он сделал во многом благодаря своему отцу — депутату Народного собрания республики и руководителю крупной топливной компании.

СК РФ

После его задержания силовики прибыли в здание «Газпрома» в Санкт-Петербурге, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, где в этот момент находился отец задержанного сенатора Рауль Арашуков. Его увезли для проведения следственных действий. Предварительно, по данным агентства, старшему Арашукову убийства не инкриминируются, но следователи полагают, что он может быть вместе с сыном причастен к хищению десяти миллиардов рублей.

СК РФ

Как позднее уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Рауль Арашуков задержан и подозревается в хищении природного газа компании «Газпром» более, чем на 30 миллиардов рублей. География работы следователей в рамках дела о хищении велика: Москва, Астрахань, Будденовск, Ставрополь, Махачкала, Невинномыск.

Ранее Пятый канал публиковал кадры, на которых Арашукова обыскивают у здания Совета Федерации.