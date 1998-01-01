Видео: Рауф Арашуков доставлен на допрос в СК РФ

Задержанный несколькими часами ранее в зале заседаний Совета Федерации (СФ РФ) сенатор от Карачаево-Черкессии Рауй Арашуков доствлен в СК РФ для допроса.

СК: отец Арашукова подозревается в хищении газа на 30 миллиардов рублей

Как сообщила ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко, парламентарий и его отец Рауль Арашуков подозреваются в организации преступного сообщества, в рамках которого было произведено хищение природного газа ПАО «Газпром» на десятки миллиардов рублей, а также произошло убийство двух человек.

Клан Арашуковых давно известен на юге России своим влиянием. Глава СФ РФ Валентина Матвиенко прокомментировала СМИ, что все инкриминируемые сенатору преступления были совершены до вхождения в состав верхней палаты парламента. После произошедшего он лишен депутатского статуса и неприкосновенности, но пока еще остается в статусе сенатора.

В настоящее время следователи проводят в нескольких городах россии полномасштабную операцию. Проводятся обыски, задерживаются подозреваемые.

Названо имя жертвы убийства, в котором подозревают сенатора Арашукова

Так, в Санкт-Петербурге в собственном кабинете был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, который является советником генерального директора «Газпром Межрегионгаз». Отец и сын подозреваются в многомиллиардных хищениях природного газа.

Как сообщал ранее Пятый канал, Рауф Арашуков попытался скрыться из зала заседаний СФ РФ, но был задержан правоохранителями при личном присутствии генерального прокурора Юрия Чайки и главы СК РФ Александра Бастрыкина.