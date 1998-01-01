Трамп поздравил Гуайдо с «историческим вступлением в должность»

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Американский президент пообщался с лидером венесуэльской оппозиции по телефону и договорился «поддерживать регулярный контакт».

Фото, видео: www.globallookpress.com

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 49

Дональд Трамп в телефонном разговоре с провозгласившим себя «временным президентом» Венесуэлы Хуаном Гуайдо поздравил его с «историческим вступлением в должность». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное в среду, 30 января, заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

В документе говорится, что президент США выразил «твердую поддержку» борьбы Венесуэлы за «восстановление демократии». В свою очередь Гуайдо в разговоре с Трампом и «отметил важность массовых протестов на территории Венесуэлы», которые намечены на 30 января и 2 февраля. Сообщается также, что оба политика договорились «поддерживать регулярный контакт», чтобы «восстановить двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Венесуэлой».

Ранее Пятый канал сообщал, что законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о готовности сесть за стол переговоров с оппозицией при участии международных посредников.

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